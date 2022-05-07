Комбаров: победа над «Уралом» закономерна, но цель «Спартака» — Кубок

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал результат матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (3:1).

«Закономерный результат для «Спартака». В этом сезоне, конечно, в чемпионате клуб уже никаких надежд не питает, кроме того, как побеждать в оставшихся матчах для болельщиков и для самих себя. Основная ставка и цель — Кубок. Для «Спартака» это был бы хороший трофей. Потому что последний кубок брали в 2003 году. Очень хороший трофей и удачное завершение сезона для всех», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Московский «Спартак» набрал 37 очков в 28 встречах и вышел на восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (27) — на 14-м месте. Ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».