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«Зенит» обезопасил «Спартак» от участия в стыковых матчах РПЛ

«Зенит» обезопасил «Спартак» от участия в стыковых матчах РПЛ
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Сегодня, 7 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал «Химки». Гости потерпели минимальное поражение со счётом 0:1 и лишились возможности опередить «Спартак» по итогам сезона. Московская команда точно сохранит прописку в высшем дивизионе страны и не сыграет в стыковых матчах.

«Спартак», даже в случае поражений в матчах с «Зенитом» и «Химками», не опустится в турнирной таблице ниже 11-го места. Опередить подопечных Паоло Ваноли могут «Ростов», отстающий на три очка, и «Рубин» (отстаёт на восемь). Обеим командам осталось провести в нынешнем сезоне РПЛ три матча.

Напомним, в 28-м туре чемпионата России команда Ваноли на выезде обыграла «Урал» (3:1) из Екатеринбурга.

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