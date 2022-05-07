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Семак рассказал, какого артиста хотел бы видеть на концерте «Зенита»

Семак рассказал, какого артиста хотел бы видеть на концерте «Зенита»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак предпочёл бы видеть на чемпионском концерте команды из Санкт-Петербурга российского артиста.

«Сложно сказать, я не являюсь меломаном. Но однозначно российского артиста. Радость победы надо разделять с теми, кто тоже рад. С теми, кто симпатизирует клубу, тогда праздник более полноценный. Не знаю, мне на ум приходят только фамилии более старшего поколения. С современными сложно», — рассказал Семак на пресс-конференции.

Напомним, в прошлом туре подопечные Семака досрочно стали чемпионами России, обыграв «Локомотив» (3:1). Сегодня, 7 мая, «Зенит» в домашнем матче победил подмосковные «Химки» (1:0), набрав в 28 матчах 64 очка.

В следующем туре «Зенит» в гостях встретится с московским «Спартаком».

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