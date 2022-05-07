Андрей Мостовой: всегда хочется обыграть «Спартак», у «Зенита» будет 200% отдачи

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал победу команды над «Химками» (1:0) в 28-м туре РПЛ и высказался о предстоящей игре со «Спартаком».

«Игра шла полностью под нашем контролем. Да, был счёт 1:0, но команда была спокойна и довела дело до победного. Почему отдали инициативу во втором тайме? Такое бывает, всю игру невозможно доминировать, ничего необычного.



С Жирковым ещё вчера созвонились, поболтали немного и сегодня поговорили на поле перед матчем — соскучился, он — хороший человек. Поздравил нас, поменялись футболками.



Стали ли сильнее «Химки» по сравнению с первым кругом? Сегодня много человек не приехали из состава. Думаю, это показатель. Они вышли из зоны вылета. Стали сильнее по сравнению с первым кругом.



Когда ты чемпион, чувствуешь себя очень приятно. Видно, что город радовался сегодня. Круто, кайфово. Атмосфера на матче была хорошая.



Думаю, «Спартак» обыграть всегда хочется, поэтому будет 200% отдачи.



Почему было скользко на поле? Видимо, полили. Было скользковато. Очень смешно Алберто поскользнулся», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.