«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45
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Сегодня, 7 мая, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Ливерпуль» примет лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Тоттенхэм».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Майкл Оливер. Ему будут помогать ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннет.
После 34 сыгранных туров «Ливерпуль» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. Мерсисайдцы набрали 82 очка. Лондонский «Тоттенхэм» находится на пятой строчке в таблице, у «шпор» 61 очко. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити», «горожане» набрали 83 очка.
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