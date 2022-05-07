«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45

Сегодня, 7 мая, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Ливерпуль» примет лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Тоттенхэм».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Майкл Оливер. Ему будут помогать ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннет.



После 34 сыгранных туров «Ливерпуль» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. Мерсисайдцы набрали 82 очка. Лондонский «Тоттенхэм» находится на пятой строчке в таблице, у «шпор» 61 очко. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити», «горожане» набрали 83 очка.