Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ерохин: отличаются ли чемпионства «Зенита»? Конечно, каждый год новые испытания

Ерохин: отличаются ли чемпионства «Зенита»? Конечно, каждый год новые испытания
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал победу команды над «Химками» (1:0) в 28-м туре РПЛ.

«Хорошо, что последнюю игру на домашнем стадионе смогли выиграть. Отпраздновали вместе с болельщиками. Очень круто с «Виражом» отметили. Большое спасибо болельщикам за поддержку! Команду ещё раз с чемпионством! Все очень рады и довольны.

Отличаются ли чем-то чемпионства? Конечно, каждый год какие-то новые испытания, новые команды, которые включаются в борьбу. В этом году это было «Динамо». Было непросто, можно сказать, что с каждым годом всё сложнее становится.

Нужен ли чемпионский коридор? Мне сложно сказать. Не думаю, что это какой-то момент, на который стоит обращать внимание. Если будет, то будет. Это футбольный мир, футбольные традиции. Думаю, что их соблюдать было бы неплохо.

Как находить мотивацию на оставшиеся матчи? Так же, как и сегодня, когда все бились и старались. Матчи со «Спартаком» всегда принципиальные. И с «Нижним Новгородом», будем выходить и играть. Чемпион не имеет права опускать руки, даже в оставшихся матчах показывать не тот футбол, который должен быть», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Курьёз дня — в матче «Зенита». Юри Алберто сам себя лишил гола нелепым падением Курьёз дня — в матче «Зенита». Юри Алберто сам себя лишил гола нелепым падением
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022