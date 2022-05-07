Ерохин: отличаются ли чемпионства «Зенита»? Конечно, каждый год новые испытания

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал победу команды над «Химками» (1:0) в 28-м туре РПЛ.

«Хорошо, что последнюю игру на домашнем стадионе смогли выиграть. Отпраздновали вместе с болельщиками. Очень круто с «Виражом» отметили. Большое спасибо болельщикам за поддержку! Команду ещё раз с чемпионством! Все очень рады и довольны.



Отличаются ли чем-то чемпионства? Конечно, каждый год какие-то новые испытания, новые команды, которые включаются в борьбу. В этом году это было «Динамо». Было непросто, можно сказать, что с каждым годом всё сложнее становится.



Нужен ли чемпионский коридор? Мне сложно сказать. Не думаю, что это какой-то момент, на который стоит обращать внимание. Если будет, то будет. Это футбольный мир, футбольные традиции. Думаю, что их соблюдать было бы неплохо.



Как находить мотивацию на оставшиеся матчи? Так же, как и сегодня, когда все бились и старались. Матчи со «Спартаком» всегда принципиальные. И с «Нижним Новгородом», будем выходить и играть. Чемпион не имеет права опускать руки, даже в оставшихся матчах показывать не тот футбол, который должен быть», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.