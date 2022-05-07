Ерохин: отличаются ли чемпионства «Зенита»? Конечно, каждый год новые испытания

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал победу команды над «Химками» (1:0) в 28-м туре РПЛ.
«Хорошо, что последнюю игру на домашнем стадионе смогли выиграть. Отпраздновали вместе с болельщиками. Очень круто с «Виражом» отметили. Большое спасибо болельщикам за поддержку! Команду ещё раз с чемпионством! Все очень рады и довольны.
Отличаются ли чем-то чемпионства? Конечно, каждый год какие-то новые испытания, новые команды, которые включаются в борьбу. В этом году это было «Динамо». Было непросто, можно сказать, что с каждым годом всё сложнее становится.
Нужен ли чемпионский коридор? Мне сложно сказать. Не думаю, что это какой-то момент, на который стоит обращать внимание. Если будет, то будет. Это футбольный мир, футбольные традиции. Думаю, что их соблюдать было бы неплохо.
Как находить мотивацию на оставшиеся матчи? Так же, как и сегодня, когда все бились и старались. Матчи со «Спартаком» всегда принципиальные. И с «Нижним Новгородом», будем выходить и играть. Чемпион не имеет права опускать руки, даже в оставшихся матчах показывать не тот футбол, который должен быть», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
- 7 мая 2022
-
21:34
-
21:33
-
21:32
-
21:30
-
21:29
-
21:24
-
21:22
-
21:19
-
21:11
-
21:09
-
21:05
-
21:03
-
20:57
-
20:43
-
20:22
-
20:21
-
20:09
-
20:05
-
20:03
-
20:00
-
19:55
-
19:44
-
19:43
-
19:32
-
19:32
-
19:26
-
19:26
-
19:17
-
19:16
-
19:15
-
19:14
-
19:13
-
19:09
-
19:06
-
19:04