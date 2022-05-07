Новый владелец «Челси» присутствовал на матче с «Вулверхэмптоном»

Новый владелец лондонского «Челси» Тодд Боули присутствовал на домашнем матче 36-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 с «Вулверхэмптоном» (2:2).

Боули — по центру на фото.

Фото: Getty Images.

Ранее стало известно, что стороны согласовали условия продажи клуба Боули. Из общей суммы инвестиций € 2,9 млрд будут направлены на покупку акций клуба, и эти доходы будут переведены на замороженный банковский счёт в Великобритании с намерением пожертвовать 100% на благотворительные цели.



Кроме того, предполагаемые новые владельцы вложат € 2 млрд в дополнительные инвестиции на благо клуба. Сюда входят инвестиции в «Стэмфорд Бридж», академию, женскую сборную и «Кингсмедоу», а также дальнейшее финансирование фонда «Челси».



Ожидается, что продажа будет завершена в конце мая при условии получения всех необходимых разрешений регулирующих органов.

Напомним, 26 февраля Роман Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. 10 марта правительством Великобритании были введены санкции против Абрамовича. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб.