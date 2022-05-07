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«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» объявили стартовые составы на матч 36-го тура АПЛ

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» объявили стартовые составы на матч 36-го тура АПЛ
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Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Тоттенхэм Хотспур» на матч 36-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Тоттенхэм».

«Ливерпуль»: Алисон, ван Дейк, Конате, Робертсон, Александер-Арнольд, Фабиньо, Алькантара, Хендерсон, Мане, Салах, Диас.

Запасные: Келлехер, Милнер, Кейта, Гомес, Джонс, Жота, Цимикас, Ориги, Матип.

«Тоттенхэм»: Льорис, Ромеро, Дайер, Дэвис, Хёйбьерг, Эмерсон, Сессеньон, Бентанкур, Хын Мин, Кейн, Кулушевски.

Запасные: Голлини, Санчес, Уинкс, Родон, Бергвейн, Моура, Уайт, Скарлетт, Крейг.

Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Майкл Оливер. Ему будут помогать ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннет.

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