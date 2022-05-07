Федотов: «Сочи» победил ЦСКА на характере и мастерстве

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал победу команды над ЦСКА (1:0) в 28-м туре РПЛ.

«Поздравляю команду и фанатов с победой. На характере и мастерстве. В первом тайме доминировали, создали ряд прекрасных моментов. Понимали, что второй тайм ЦСКА проведёт лучше. Наша задача была убрать свободные зоны, не давать атаковать. Было много единоборств, забросов. Нужно было быть внимательными. В контригре могли доигрывать свои моменты, могли забить.



Дело ещё не доделано, нам предстоит два тура. Есть всеобщее разочарование от того, что мы не в еврокубках. Мы давно знаем, что спорт в политике, хотя заявляют, что вне. Конечно, не выразить словами наше разочарование при том, что мы делим второе место. Очень больно и обидно», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.