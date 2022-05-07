Нобоа: будет или не будет еврокубков — «Сочи» всё равно. Мотивация — стать историей

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал победу команды над ЦСКА (1:0) в 28-м туре РПЛ.
«Мы старались. Играли как в финале. Будет или не будет еврокубков — нам всё равно. Это история. Вчера мы боремся за пятое место, сегодня — за второе. Мотивация — это стать историей.
Что было сложно сегодня? Всё было сложно. Они хорошо играли второй тайм, прессинговали нас всё время. Против ЦСКА было тяжело играть.
С коленом всё в порядке. Стараемся играть ещё лучше. Самое главное, что выигрываем. Мы понимаем, что сейчас очень важные игры. Мы играем только для истории.
Какие планы у меня на будущее? Я разговаривал с президентом: он очень доволен. У меня ещё один год. Хочу думать об этом времени, а потом посмотрим», — передаёт слова Нобоа корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
- 7 мая 2022
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