Нобоа: будет или не будет еврокубков — «Сочи» всё равно. Мотивация — стать историей

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал победу команды над ЦСКА (1:0) в 28-м туре РПЛ.

«Мы старались. Играли как в финале. Будет или не будет еврокубков — нам всё равно. Это история. Вчера мы боремся за пятое место, сегодня — за второе. Мотивация — это стать историей.



Что было сложно сегодня? Всё было сложно. Они хорошо играли второй тайм, прессинговали нас всё время. Против ЦСКА было тяжело играть.



С коленом всё в порядке. Стараемся играть ещё лучше. Самое главное, что выигрываем. Мы понимаем, что сейчас очень важные игры. Мы играем только для истории.



Какие планы у меня на будущее? Я разговаривал с президентом: он очень доволен. У меня ещё один год. Хочу думать об этом времени, а потом посмотрим», — передаёт слова Нобоа корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.