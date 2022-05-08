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Черчесов — о чемпионстве с «Ференцварошем»: рад собирать золотые медали из разных стран

Черчесов — о чемпионстве с «Ференцварошем»: рад собирать золотые медали из разных стран
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал поражение в матче 31-го тура чемпионата Венгрии с МТК и высказался о досрочном чемпионстве в составе клуба.

«Сегодня проиграли со счётом 0:3. Футбол и хорошая игра не всегда идут рука об руку. Мы рады, что смогли отпраздновать с нашими болельщиками чемпионство, рады, что стали чемпионами, но поражение — не менее важная часть футбола. Было здорово отпраздновать с болельщиками, было приятно, что они также праздновали чемпионство. Эта золотая медаль будет на действительно хорошем месте, я всегда рад собирать золотые медали из разных стран», — приводит слова Черчесова официальный сайт «Ференцвароша».

Напомним, «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова досрочно стал чемпионом Венгрии. Ранее в составе «Легии» специалист стал чемпионом Польши и обладателем Кубка страны в сезоне-2015/2016.

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