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Защитник «Сочи» Кирилл Заика вспомнил эпизод с удалением полузащитника ЦСКА Ахметова

Защитник «Сочи» Кирилл Заика вспомнил эпизод с удалением полузащитника ЦСКА Ахметова
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Защитник «Сочи» Кирилл Заика прокомментировал победу команды над ЦСКА (1:0) в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Удаление Ахметова? Был хороший дриблинг, не дали выйти один на один. Разбежался из последних сил. Потом ещё был момент, но чуть-чуть не получилось. Главное, что сумели одержать победу, а дальше разберёмся», — рассказал Заика в видео, опубликованном в телеграм-канале «Сочи».

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогали ему ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Сергей Цыганок (Владивосток).

«Сочи» набрал 52 очка в 28 встречах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Сочинцы сравнялись с московским «Динамо» (второе место) по количеству очков. ЦСКА (47) — на четвёртом месте. Ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».

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