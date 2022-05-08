Крауч — о шансах «Ливерпуля» на титул АПЛ: должен сказать, что они потеряны

Бывший нападающий «Ливерпуля» Питер Крауч заявил, что «Манчестер Сити» станет чемпионом английской Премьер-лиги после ничейного результата «Ливерпуля» в матче с «Тоттенхэмом» (1:1).

«Потеряны ли шансы «Ливерпуля» на титул? Я должен признать, что да, потеряны. Та планка, которую установили «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», показывает нам, что они не так много проигрывают, не так много играют вничью. Поэтому можно смело ожидать, что «Манчестер Сити» продолжит выигрывать каждую следующую игру.

Мы говорили перед игрой, что этот матч может стать потенциальной «банановой кожурой» для «Ливерпуля», потому что «Тоттенхэм» умеет хорошо обороняться. У «Тоттенхэма» есть то, чего нет у многих команд, — это три игрока в нападении, которые могут доставить проблем любой команде, и они доказали это в сегодняшнем матче», — приводит слова Крауча Daily Mail.