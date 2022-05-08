Владимир Федотов ответил на вопрос о работе в «Спартаке»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны московского «Спартака».
«Я считаю, что публиковать эту информацию перед важной игрой — неправильно. Хочу ли я поработать в «Спартаке»? Время покажет», — приводит слова Федотова «РБ Спорт».
Напомним, «Сочи» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 52 очка. «Спартак» (37) – на девятом месте в таблице. Московский клуб обезопасил себя от участия в стыковых матчах за право остаться в РПЛ. Даже в случае поражений в оставшихся встречах чемпионата с «Зенитом» и «Химками» красно-белые не опустятся в турнирной таблице ниже 11-го места.
Сейчас «Спартак» возглавляет итальянец Паоло Ваноли. Прошлым наставником красно-белых был португальский специалист Руй Витория.
- 8 мая 2022
-
12:50
-
12:44
-
12:41
-
12:28
-
12:20
-
12:08
-
12:07
-
11:57
-
11:52
-
11:43
-
11:36
-
11:35
-
11:34
-
11:28
-
11:15
-
11:07
-
10:56
-
10:49
-
10:36
-
10:15
-
10:12
-
10:11
-
10:05
-
09:57
-
09:52
-
09:42
-
09:30
-
09:30
-
09:29
-
09:22
-
09:21
-
09:11
-
09:05
-
05:59
-
05:56