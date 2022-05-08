Владимир Федотов ответил на вопрос о работе в «Спартаке»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны московского «Спартака».

«Я считаю, что публиковать эту информацию перед важной игрой — неправильно. Хочу ли я поработать в «Спартаке»? Время покажет», — приводит слова Федотова «РБ Спорт».

Напомним, «Сочи» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 52 очка. «Спартак» (37) – на девятом месте в таблице. Московский клуб обезопасил себя от участия в стыковых матчах за право остаться в РПЛ. Даже в случае поражений в оставшихся встречах чемпионата с «Зенитом» и «Химками» красно-белые не опустятся в турнирной таблице ниже 11-го места.

Сейчас «Спартак» возглавляет итальянец Паоло Ваноли. Прошлым наставником красно-белых был португальский специалист Руй Витория.