Жоаозиньо: я бы хотел остаться в России, но «Сочи» пока не предлагал мне продлить контракт
Поделиться
Бразильский полузащитник «Сочи» Жоаозиньо высказался по поводу своего будущего.
«Что с моим будущим? Я пока не знаю, что будет завтра, мой контракт заканчивается. Сейчас думаю о двух последних турах, а после этого уже будем обсуждать. Пока из «Сочи» никто не обращался. Конечно, я бы хотел остаться в России, но посмотрим, что будет после завершения чемпионата.
Были ли предложения от других клубов? Пока нет. У меня контракт с «Сочи», думаю только о своём нынешнем клубе. Сейчас я хочу закончить чемпионат, взять медали, а потом уже будем разговаривать с руководством. Сколько планирую продолжать карьеру? Не знаю, пока здоров и чувствую себя хорошо, буду играть!» — приводит слова Жоаозиньо «Спорт-экспресс».
Комментарии
- 8 мая 2022
-
14:17
-
14:15
-
14:15
-
14:11
-
13:58
-
13:55
-
13:49
-
13:45
-
13:42
-
13:38
-
13:30
-
13:26
-
13:13
-
13:09
-
13:04
-
13:01
-
12:53
-
12:50
-
12:44
-
12:41
-
12:28
-
12:20
-
12:08
-
12:07
-
11:57
-
11:52
-
11:43
-
11:36
-
11:35
-
11:34
-
11:28
-
11:15
-
11:07
-
10:56
-
10:49
Партнерский контент