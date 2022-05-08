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Жоаозиньо: я бы хотел остаться в России, но «Сочи» пока не предлагал мне продлить контракт

Жоаозиньо: я бы хотел остаться в России, но «Сочи» пока не предлагал мне продлить контракт
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Бразильский полузащитник «Сочи» Жоаозиньо высказался по поводу своего будущего.

«Что с моим будущим? Я пока не знаю, что будет завтра, мой контракт заканчивается. Сейчас думаю о двух последних турах, а после этого уже будем обсуждать. Пока из «Сочи» никто не обращался. Конечно, я бы хотел остаться в России, но посмотрим, что будет после завершения чемпионата.

Были ли предложения от других клубов? Пока нет. У меня контракт с «Сочи», думаю только о своём нынешнем клубе. Сейчас я хочу закончить чемпионат, взять медали, а потом уже будем разговаривать с руководством. Сколько планирую продолжать карьеру? Не знаю, пока здоров и чувствую себя хорошо, буду играть!» — приводит слова Жоаозиньо «Спорт-экспресс».

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