Нобоа: ничего правильного в отстранении России от еврокубков нет

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о чемпионстве «Зенита», своём будущем и отстранении российских клубов от еврокубков на следующий сезон.
«Что скажу по поводу чемпионства «Зенита»? Я поздравил всех ребят. Написал Малкому, Барриосу, Дзюбе и тренерам. «Зенит» — самая сильная команда в России, она играет в очень хороший футбол и заслуженно победила вновь. Браво!
У меня остался год контракта с «Сочи», президент мной доволен. Чувствую себя хорошо тут. Думаю, ещё поиграю за «Сочи», ещё один год.
Как оцениваю решение УЕФА? Ничего правильного в отстранении России от еврокубков нет», — приводит слова Нобоа «РБ Спорт».
Напомним, 2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участия в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро-2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.
- 8 мая 2022
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