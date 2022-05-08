Нобоа: ничего правильного в отстранении России от еврокубков нет

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о чемпионстве «Зенита», своём будущем и отстранении российских клубов от еврокубков на следующий сезон.

«Что скажу по поводу чемпионства «Зенита»? Я поздравил всех ребят. Написал Малкому, Барриосу, Дзюбе и тренерам. «Зенит» — самая сильная команда в России, она играет в очень хороший футбол и заслуженно победила вновь. Браво!

У меня остался год контракта с «Сочи», президент мной доволен. Чувствую себя хорошо тут. Думаю, ещё поиграю за «Сочи», ещё один год.

Как оцениваю решение УЕФА? Ничего правильного в отстранении России от еврокубков нет», — приводит слова Нобоа «РБ Спорт».

Напомним, 2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участия в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро-2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.