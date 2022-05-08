Игроки «Уфы» вышли на матч с «Ростовом» в футболках в поддержку травмированного Беленова

Футболисты «Уфы» вышли на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» в футболках в поддержку голкипера команды Александра Беленова.



«Беля, мы с тобой!» — гласит надпись на футболках игроков «Уфы».

Напомним, вратарь получил травму на девятой минуте матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:1). Беленов не смог продолжить встречу и покинул поле в слезах. После просмотра момента на VAR судья удалил защитника подмосковной команды Эльмира Набиуллина, с которым столкнулся Беленов.



Позже генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что Беленову предписана операция, после которой он пропустит полгода. Если игрок не согласится на хирургическое вмешательство, восстановление займёт три месяца.

Матч 28-го тура чемпионата России «Уфа» — «Ростов» в эти минуты проходит на центральном стадионе города Уфа. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.