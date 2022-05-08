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«Краснодар» избежал поражения в матче с «Арсеналом» благодаря голу Сперцяна с пенальти

«Краснодар» избежал поражения в матче с «Арсеналом» благодаря голу Сперцяна с пенальти
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В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал «Краснодар». Встреча прошла на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась ничьей со счётом 1:1.

На 19-й минуте встречи счёт открыл полузащитник тульского «Арсенала» Кингз Кангва. На 72-й минуте главный арбитр матча Сергей Иванов назначил пенальти в ворота тульской команды, однако хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян не сумел его реализовать. Через 4 минуты судья попросил исполнить 11-метровый удар снова, так как голкипер туляков Михаил Левашов нарушил правила. Полузащитник реализовал пенальти и сравнял счёт. В концовке встречи защитник «Краснодара» Егор Сорокин получил прямую красную карточку.

«Краснодар» набрал 46 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (23) — на последнем, 16-м месте. Ранее досрочно чемпионом страны стал «Зенит».

Россия - Премьер-Лига. 28-й тур
08 мая 2022, воскресенье. 16:30 МСК
Арсенал
Тула
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кангва – 19'   1:1 Сперцян – 76' (пен)
Удаления: нет / Сорокин – 90'
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