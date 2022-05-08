Левашов: «Арсенал» никак не заслуживает 16-й строчки в турнирной таблице

Вратарь «Арсенала» Михаил Левашов оценил выступление туляков весной.

«После игры с «Ростовом» посмотрел обзор и сделал вывод, что мы обязаны были побеждать соперника. У нас было больше моментов, но опять подвела реализация и игра в обороне. Здесь нельзя винить кого-то одного, мы команда. Атаковать и обороняться должны все 11 футболистов, а не какая-то линия в отдельности. Весенний отрезок получается неоднозначным: если смотреть футбол не с вертолета, то могу сказать, что команда никак не заслуживает 16-й строчки в турнирной таблице.

С «Динамо» мы играли не хуже соперника, но грубые ошибки оставили без очков. Давайте вспомним игру с «Ахматом», там все карты спутало удаление. С «Ростовом» и «Рубином» должны были брать очки. Последние домашние игры оставили чувство недосказанности. С «Нижним» смогли отыграться после 0:2, получилась эмоциональная и зрелищная игра, но три очка мы не забрали», — цитирует игрока пресс-служба клуба.