«Арсенал» определился с кандидатом на усиление нападающего

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес входит в сферу интересов лондонского «Арсенала». Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.



По сведениям источника, итальянский клуб не собирается отпускать 24-летнего аргентинского футболиста и отклонит любые предложения о его трансфере.

В текущем сезоне Лаутаро сыграл за «Интер» 45 матчей во всех турнирах, забив 21 гол, а также отдав 3 передачи.



Мартинес выступает за итальянскую команду с 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий в 45 матчах во всех турнирах забил 21 гол и отдал три результативные передачи. Соглашение между Мартинесом и «Интером» истекает в 2026 году. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 70 млн.

«Интер» вышел в финал Кубка Италии:

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