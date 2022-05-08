Станислав Магкеев рассказал о реакции легионеров «Локомотива» на отсутствие еврокубков

Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев высказался об отстранении российских клубов и сборных от международных соревнований.
«Мы живём в этих реалиях, понимая их и делая свою работу. Мотивация без еврокубков? Она не пропала, нужно побеждать, набирать очки и радовать болельщиков. Что касается реакции легионеров на отсутствие еврокубков, то у нас всё хорошо, вроде бы все остаются. В раздевалке обсуждали между собой», — передаёт слова Магкеева корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы от участия во всех международных соревнованиях. Таким образом, московский «Спартак» не сыграл в 1/8 финала Лиги Европы нынешнего сезона, а сборная России в стыковых матчах к чемпионату мира — 2022 в Катаре.
- 8 мая 2022
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