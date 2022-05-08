Антон Миранчук: мечтаю ещё поиграть с братом. Было бы потрясающе

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук высказался о матче с «Рубином» (1:0) в 28-м туре Российской Премьер-Лиги и рассказал, что хотел бы вновь сыграть в одной команде со своим братом Алексеем Миранчуком.

«Сегодня мои первые 45 минут за полтора года. Я скучал по футболу. Хочу вернуться, дать понять всем партнёрам, что можно бороться. Надеюсь, что всё получится. Какая вероятность, что брат вернётся? После сезона с ним поговорю, проведу переговоры. Мечтаю с ним поиграть ещё. Было потрясающе», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.



26-летний Алексей Миранчук с сентября 2020 года выступает в составе итальянской «Аталанты». Ранее Алексей и Антон Миранчуки вместе играли за «Локомотив».