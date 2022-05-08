«Так нельзя убивать наш футбол!» Аджоев раскритиковал судейство в игре с «Краснодаром»
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Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал ничью в матче 28-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).
«Вы видели момент с перебитым пенальти? За что его назначили? Я 10 раз пересмотрел, вратарь стоит на месте. За что назначили повторный? Так нельзя убивать российский футбол! Это неправильно! Я просто не понимаю этого. Это просто катастрофа. Будем ли подавать в ЭСК? А что это мне даст? Если мы хотим вытаскивать наш футбол, надо как-то помогать российскому футболу», — цитирует Аджоева «Спорт-экспресс».
«Краснодар» набрал 46 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (23) — на последнем, 16-м месте. Ранее досрочно чемпионом страны стал «Зенит».
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