«Милан» одержал волевую победу над «Вероной» и вернулся на 1-е место в Серии А

Сегодня, 8 мая, в рамках 36-го тура итальянской Серии А на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне местная одноимённая команда встречалась с «Миланом». Матч закончился победой гостевой команды со счётом 3:1.
Счёт в матче на 38-й минуте открыл защитник хозяев Марко Фараони после передачи Дарко Лазовича. В добавленное к первому тайму время Сандро Тонали счёт сравнял (передача Рафаэла Леау). На 49-й минуте Тонали вновь отличился с передачи Леау. На 86-й минуте третий мяч «Милана» забил Алессандро Флоренци.
«Милан» набрал 80 очков и по итогам 36 матчей в чемпионате Италии вернулся на первую строчку турнирной таблицы. На второй позиции расположился «Интер» с 78 очками. «Наполи» (73), идущий на третьей позиции, потерял математические шансы на чемпионство страны.
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