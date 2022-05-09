Симеоне похвалил Анчелотти после победы над «Реалом»

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне выразил восхищение главным тренером мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

«Я приветствовал и других тренеров в конце игр, например Хосепа Бордаласа и Марселино Гарсия Тораля. Я восхищаюсь Анчелотти. Меня поражает то, что он ведёт себя при поражениях ровно так же, как и при победах", — сказал Симеоне после матча.

Вчера, 8 мая, в рамках 35-го тура испанской Ла Лиги на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде «Атлетико» встречался с мадридским «Реалом».



Единственный гол в матче на 40-й минуте забил полузащитник домашней команды Янник Феррейра Карраско, реализовавший 11-метровый удар.

«Атлетико» набрал 64 очка и продолжает оставаться на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании, отставая от идущей третьей «Севильи» на одно очко. «Реал» с 81 очком возглавляет турнирную таблицу и в прошлом туре досрочно стал чемпионом страны.