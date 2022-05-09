Гвардиола: у «Ливерпуля» невероятная история, но одна победа в АПЛ за 30 лет

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил мнение о том, что в чемпионской гонке в чемпионате Англии вся страна выражает поддержку «Ливерпулю».

«Неделю назад никто не думал, что мы станем чемпионами. Все в этой стране поддерживают «Ливерпуль» — средства массовой информации, болельщики и все остальные. Конечно, у них невероятная история, но в Премьер-лиге — они выиграли один раз за 30 лет.

Сейчас мы должны думать, как взять девять очков или, может быть, хватит и шести. Это зависит от того, что произойдёт в течение следующих двух игр. Игра в среду с «Вулверхэмптоном» — это настоящий, настоящий, настоящий финал для нас. Наша судьба в наших руках, и это важно», — приводит слова Гвардиолы Goal со ссылкой на beIN SPORTS.

Тренерские рекорды Хосепа Гвардиолы.

Напомним, в актив «Манчестер Сити» 86 очков, они возглавляют турнирную таблицу английской Премьер-лиги. «Горожане» опережают лидировавший до этого «Ливерпуль» на 3 очка. Теперь у этих команд равное количество проведённых игр.