Гвардиола: если «Сити» выиграет ЛЧ — это будет только благодаря деньгам, которые мы тратим

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос журналистов, сделало ли его поражение от «Реала» (Мадрид) в Лиге чемпионов УЕФА ещё более жаждущим славы.



«Нет. Я всегда голоден. Не могу прожить и года, не думая о том, каким будет моё счастье. Я знаю, что люди требуют только титула Лиги чемпионов, Лиги чемпионов, Лиги чемпионов. Мы это знаем. Я не могу уйти. Прямо сейчас не могу уйти.

Потому что, когда мы выиграем Лигу чемпионов, а я надеюсь, мы это сделаем, это произойдёт из-за денег, которые мы тратим. Никогда это не будет из-за проделанной работы, это нормально. Мы единственный клуб в мире за последние 10, 15 или 20 лет, который просто тратит деньги.

Но то, что мы прожили в Мадриде, поможет нам как клубу, как команде в будущем», — приводит слова Гвардиолы Goal.