Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетико» рассматривает возможность покупки Ван-Биссаки

«Атлетико» рассматривает возможность покупки Ван-Биссаки
Комментарии

Мадридский «Атлетико» проявляет интерес к крайнему защитнику «Манчестер Юнайтед» Аарону Ван-Биссаке, сообщает Goal со ссылкой на Todofichajes.

«Матрасники» ищут замену хорватскому защитнику Шиме Врсалько, который должен покинуть команду летом. Одним из кандидатов является Ван-Биссака.

По сведениям источника, футболисту уже сообщили, что он не входит в планы будущего тренера «МЮ» голландца Эрика тен Хага, который возглавит клуб ближайшим летом.

Также сообщается, что «МЮ» готовы отдать Ван-Биссаку в аренду с правом последующего выкупа, что устраивает руководство «Атлетико».

В текущем сезоне АПЛ 24-летний Аарон Ван-Биссака провёл за «красных дьяволов» 20 матчей, в которых не отметился голевыми действиями.

Новость по теме
Бывший испанский судья раскритиковал назначение пенальти в матче «Атлетико» — «Реал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022