«Атлетико» рассматривает возможность покупки Ван-Биссаки
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Мадридский «Атлетико» проявляет интерес к крайнему защитнику «Манчестер Юнайтед» Аарону Ван-Биссаке, сообщает Goal со ссылкой на Todofichajes.
«Матрасники» ищут замену хорватскому защитнику Шиме Врсалько, который должен покинуть команду летом. Одним из кандидатов является Ван-Биссака.
По сведениям источника, футболисту уже сообщили, что он не входит в планы будущего тренера «МЮ» голландца Эрика тен Хага, который возглавит клуб ближайшим летом.
Также сообщается, что «МЮ» готовы отдать Ван-Биссаку в аренду с правом последующего выкупа, что устраивает руководство «Атлетико».
В текущем сезоне АПЛ 24-летний Аарон Ван-Биссака провёл за «красных дьяволов» 20 матчей, в которых не отметился голевыми действиями.
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