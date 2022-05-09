«Атлетико» рассматривает возможность покупки Ван-Биссаки

Мадридский «Атлетико» проявляет интерес к крайнему защитнику «Манчестер Юнайтед» Аарону Ван-Биссаке, сообщает Goal со ссылкой на Todofichajes.

«Матрасники» ищут замену хорватскому защитнику Шиме Врсалько, который должен покинуть команду летом. Одним из кандидатов является Ван-Биссака.

По сведениям источника, футболисту уже сообщили, что он не входит в планы будущего тренера «МЮ» голландца Эрика тен Хага, который возглавит клуб ближайшим летом.

Также сообщается, что «МЮ» готовы отдать Ван-Биссаку в аренду с правом последующего выкупа, что устраивает руководство «Атлетико».

В текущем сезоне АПЛ 24-летний Аарон Ван-Биссака провёл за «красных дьяволов» 20 матчей, в которых не отметился голевыми действиями.