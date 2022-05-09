Бывший испанский судья раскритиковал назначение пенальти в матче «Атлетико» — «Реал»

Известный бывший испанский арбитр Альфонсо Перес Бурруль высказался о назначении пенальти на бразильском нападающем мадридского «Атлетико» Матеусе Кунье на 40-й минуте встречи 35-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (1:0). В итоге этот реализованный 11-метровый Янником Карраско принёс «матрасникам» победу.

«Это не пенальти, и момент тоже не для того, чтобы его рассматривал VAR. Контакт минимален, игрок едва задевает его, у атакующего игрока и не было шансов добраться до мяча, поэтому он начал падать. Для меня, это не пенальти», — приводит слова Бурруля Marca.

Видео момента с реализованным пенальти в матче «Атлетико» — «Реал».

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«Атлетико» набрал 64 очка и продолжает оставаться на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании, отставая от идущей третьей «Севильи» на одно очко. «Реал» с 81 очком возглавляет турнирную таблицу и в прошлом туре досрочно стал чемпионом страны.