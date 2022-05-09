Родри: Вылет «Сити» из Лиги чемпионов был похож на войну

Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес, более известный как Родри, заявил, что драматический вылет его клуба из нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА был сравним с войной.

«Это было похоже на войну, большую, большую битву. Мы продолжаем думать о том, что произошло. Это тяжело. Ты ждёшь момента восемь месяцев, а потом, в последнюю минуту, он уходит.

Поражение от «Реала» (Мадрид) было таким, таким большим, но сам футбол такой. Мы должны переключить своё внимание на Премьер-лигу, потому что она ещё сложнее.

Мы ничего не ждём от «Ливерпуля» и должны продолжать. У нас три финала, и нам нужно закончить сезон так, как заслуживаем», — приводит слова Родри Goal со ссылкой на BBC Match of the Day.