Родри: Вылет «Сити» из Лиги чемпионов был похож на войну
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Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес, более известный как Родри, заявил, что драматический вылет его клуба из нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА был сравним с войной.
«Это было похоже на войну, большую, большую битву. Мы продолжаем думать о том, что произошло. Это тяжело. Ты ждёшь момента восемь месяцев, а потом, в последнюю минуту, он уходит.
Поражение от «Реала» (Мадрид) было таким, таким большим, но сам футбол такой. Мы должны переключить своё внимание на Премьер-лигу, потому что она ещё сложнее.
Мы ничего не ждём от «Ливерпуля» и должны продолжать. У нас три финала, и нам нужно закончить сезон так, как заслуживаем», — приводит слова Родри Goal со ссылкой на BBC Match of the Day.
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