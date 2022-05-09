Гари Невилл: Гонка за титулом в АПЛ ещё не закончена

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался по поводу чемпионской интриги в оставшихся матчах английской Премьер-лиги.
«Я верю, что «Вулверхэмптон» или «Вест Хэм Юнайтед» могут шокировать «Манчестер Сити».
Рубен Диаш травмирован. «Сити» будет играть с командами, у которых есть система игры, которая может навредить им. И «Вулверхэмптон» и «Вест Хэм» проводят хорошие сезоны. Травма Диаша повышает шансы «Ливерпуля». Я действительно думаю, что в этой гонке за титулом ещё ничего не окончено. Она будет идти до самого конца», — приводит слова Гари Невилла Sky Spots.
Напомним, до окончания сезона в английской Премьер-лиге осталось три тура. На данный момент «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя «Ливерпуль» на три очка при равном количестве проведённых матчей.
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