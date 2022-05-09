Скира: «Манчестер Сити» в ближайшие дни объявит о переходе Эрлинга Холанда

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд в ближайшие дни официально станет игроком английского «Манчестер Сити». Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

По сведениям источника, стороны закрыли сделку по переходу 21-летнего норвежского форварда на прошлой неделе.



Холанд подписал контракт с «Боруссией» в начале 2020 года. Его трансфер из «Зальцбурга» обошёлся немецкой команде (по данным Transfermarkt) в € 20 млн. Сообщалось, что летом 2022 года сумма отступных за футболиста составит € 75 млн.



За «Боруссию» Холанд забил 85 голов и отдал 23 результативные передачи в 88 матчах. Рыночная стоимость нападающего оценивается в € 150 млн. Также на счету Холанда 17 матчей в составе сборной Норвегии.