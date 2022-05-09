Директор «Баварии»: мы совершенно точно не станем следующим клубом Холанда

Директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич категорически отрицает интерес клуба к одной из главных звёзд чемпионата Германии – 21-летнему норвежскому форварду дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанду.

«Бавария» не станет следующим клубом для Холанда – это совершенно точно», — приводит слова Салихамиджича журналист Фабрицио Романо в «Твиттере» со ссылкой на информацию корреспондента Sport1 Керри Хау.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» близок к подписанию форварда «Боруссии». Переговоры по переходу норвежского нападающего ведутся уже несколько недель.

В нынешнем сезоне Эрлинг Холанд провёл за дортмундскую «Боруссию» 29 матчей во всех турнирах. Норвежский форвард забил 28 голов и сделал семь результативных передач.