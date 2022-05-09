«ПСЖ» готов перехватить трансферную цель мадридского «Реала»
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Полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени, который является трансферной целью мадридского «Реала», может перейти в «ПСЖ». Об этом сообщает Marca.
Ранее стало известно, что мадридский клуб не будет подписывать 22-летнего футболиста в ближайшее трансферное окно, а может отсрочить его переход до следующего года. Этим может воспользоваться «ПСЖ», который также заинтересован в подписании Тчуамени.
В текущем сезоне Тчуамени провёл 47 матчей за «Монако», в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 40 млн.
Ранее сообщалось, что игроком интересуются и команды из Англии. «Ливерпуль» и «Челси» также хотят видеть в своей команде футболиста сборной Франции.
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