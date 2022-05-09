Миранчук — о пенальти в матче с «Рубином»: Изидор хотел ударить, но отнёсся с пониманием

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал результат матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:0). Хавбек реализовал пенальти и принёс победу московской команде.



«В принципе, владели инициативой всю игру. Хорошо, что выиграли. Были моменты, могли и пропустить в конце, но у нас был хороший настрой. Я думаю, что мы заслуживали победу и в конце концов добились её. На самом деле понимал, что нужно больше агрессии. Наверное, в первом тайме не хватало какой-то агрессии и игры вперёд. Понимал это. И плюс соскучился по футболу, может быть, и этот факт сыграл, что нужно разгонять, нужно налаживать связь с партнёрами. Всё только начинается, я надеюсь. В плане того, что три очка эти — очень важные в данной ситуации. Два матча осталось, сейчас готовимся к «Динамо» — очень важная и интересная игра, потом с «Крыльями», поэтому смотрим вперёд. Надеемся взять в будущем эти шесть очков.



Сразу увидел, что это рука и пенальти. И сразу взял мяч. Там, конечно, Изидор хотел ударить, но он отнёсся с пониманием к моей ситуации. Конечно, хочешь не хочешь, ты будешь переживать. Это последние минуты матча и 0:0. Понимаешь ответственность. На самом деле очень большой момент сыграл. Когда подошёл к точке, то немного переживал, но когда болельщики начали кричать моё имя, это придало мне уверенности. Отдельно хочу сказать спасибо нашим болельщикам. Спасибо вам, ребята, за поддержку. Этот гол мы сделали вместе! Спасибо вам большое за поддержку, очень приятно», — приводит слова Миранчука пресс-служба «Локомотива».