Керк: не знаю, что произойдёт в будущем, но сейчас моё мнение — остаться в «Локомотиве»

Полузащитник «Локомотива» Гирано Керк заявил, что на данный момент не планирует покидать московский клуб.
«Какая мотивация оставаться в России без еврокубков? Я не следил за новостями. Не обращаю на них внимания. У меня было ощущение, что мы ещё сможем играть в еврокубках. Теперь мне нужно подумать об этом. Я не могу сказать, что произойдёт в следующем сезоне. Но сейчас я здесь. Сейчас моё мнение — остаться в «Локомотиве».
Игра с «Рубином»? Она была на самом деле тяжёлой. Но в начале второго тайма тренер сделал две замены. На поле вышли Антон Миранчук и Бека-Бека. Они очень сильно изменили игру. В конце Миранчук забил победный гол. Я очень счастлив, что мы победили вчера. Миранчук замечательно вернулся на поле. Он забил и принёс нам важную победу!
Это был очень сложный сезон. Об этом говорили все, и мне не нужно повторяться. Мы старались делать всё от нас зависящее, чтобы закончить год как можно лучше», — приводит слова Керка «Спорт-экспресс».
- 9 мая 2022
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