Кокорин — в запасе «Фиорентины» на матч Серии А с «Ромой»
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«Фиорентина» объявила стартовый состав на матч 36-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 с «Ромой». Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин начнёт встречу на скамейке запасных.
«Фиорентина»: Терраччано, Бираги, Игор, Миленкович, Венути, Дункан, Амрабат, Бонавентура, Иконе, Гонсалес, Кабрал.
Матч 36-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» — «Рома» состоится сегодня, 9 мая, на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Начало встречи — в 21:45 мск.
«Рома» в 35 матчах набрала 59 очков и занимает шестое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Фиорентина» (56) — на восьмом месте. Лидером соревнований является «Милан». Действующий чемпион Италии — миланский «Интер».
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