Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мёленстен — о «МЮ»: Роналду перешёл биться за чемпионство, но команда выглядит потерянной

Мёленстен — о «МЮ»: Роналду перешёл биться за чемпионство, но команда выглядит потерянной
Комментарии

Бывший ассистент сэра Алекса Фергюсона в тренерском штабе «Манчестер Юнайтед» Рене Мёленстен высказался о состоянии клуба.

«Я, как и многие, ждал большего от «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне. Если в команду приходит Роналду, он делает это только с одной целью – помочь ей стать сильнее и позволить вновь биться за титул. «МЮ» стал вторым в прошлом сезоне, и не было причин считать, что всё сложится как-то иначе.

По какой-то причине команде не хватало стабильности в начале сезона, и её игра начала разваливаться. Сезон шёл под откос всё быстрее. Было видно, насколько футболисты были раздражены тем, что борьба за чемпионство не удалась, потом они вылетели из Кубка Англии и начали катиться в пропасть в чемпионате.

А потом пришёл Рангник. Ральф не смог повлиять на команду так, как все думали, а ведь борьба за место в Лиге чемпионов была очень важна. Раздражение переросло в разочарование.

Когда я смотрю матчи «МЮ», то вижу, что команда выглядит совершенно потерянной. Нет ни сплочённости, ни организованности, ни структуры игры – нет ничего, что необходимо для успешных выступлений», – приводит слова Мёленстена talkSPORT.

7 больших проблем «Манчестер Юнайтед», которые предстоит решить Эрику тен Хагу 7 больших проблем «Манчестер Юнайтед», которые предстоит решить Эрику тен Хагу
10 летних трансферов для «Манчестер Юнайтед». Кого ищет Эрик тен Хаг? 10 летних трансферов для «Манчестер Юнайтед». Кого ищет Эрик тен Хаг?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022