Мёленстен — о «МЮ»: Роналду перешёл биться за чемпионство, но команда выглядит потерянной

Бывший ассистент сэра Алекса Фергюсона в тренерском штабе «Манчестер Юнайтед» Рене Мёленстен высказался о состоянии клуба.

«Я, как и многие, ждал большего от «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне. Если в команду приходит Роналду, он делает это только с одной целью – помочь ей стать сильнее и позволить вновь биться за титул. «МЮ» стал вторым в прошлом сезоне, и не было причин считать, что всё сложится как-то иначе.

По какой-то причине команде не хватало стабильности в начале сезона, и её игра начала разваливаться. Сезон шёл под откос всё быстрее. Было видно, насколько футболисты были раздражены тем, что борьба за чемпионство не удалась, потом они вылетели из Кубка Англии и начали катиться в пропасть в чемпионате.

А потом пришёл Рангник. Ральф не смог повлиять на команду так, как все думали, а ведь борьба за место в Лиге чемпионов была очень важна. Раздражение переросло в разочарование.

Когда я смотрю матчи «МЮ», то вижу, что команда выглядит совершенно потерянной. Нет ни сплочённости, ни организованности, ни структуры игры – нет ничего, что необходимо для успешных выступлений», – приводит слова Мёленстена talkSPORT.