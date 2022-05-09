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Анри: все европейские клубы боятся «Реала», а «Реал» боится «Барселоны»

Анри: все европейские клубы боятся «Реала», а «Реал» боится «Барселоны»
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Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Франции Тьерри Анри поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» — «Реал».

«Все европейские клубы боятся «Реала», а «Реал» боится «Барселоны». Но лично я верю, что «Ливерпуль» выиграет Лигу чемпионов. Он сильнее «Реала», — приводит слова Анри CBS Sports.

Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Реал» состоится 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Начало встречи — в 22:00 мск. Финал изначально должен был проходить на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, но УЕФА перенёс матч из России.

Напомним, в 2018 году мадридский «Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов УЕФА со счётом 3:1.

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