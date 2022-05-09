Ал. Мостовой: не знаю, что должно произойти, чтобы «Динамо» и «Спартак» проиграли дома

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от полуфинальных матчей Кубка России «Динамо» — «Алания» и «Спартак» — «Енисей».

«Динамо» — фаворит. Играть будут в Москве. Думаю, завтра мы увидим «Динамо» более внятным. В последнее время что «Динамо», что ЦСКА превратились в посредственные команды. Завтра домашний полуфинал, поэтому должны бросить все свои силы. Ясно, что «Алания» будет пытаться: для них это матч всей жизни. Но «Динамо» по всем качествам должно превзойти. У «Спартака» всё то же самое. Я не знаю, что должно произойти, чтобы «Динамо» и «Спартак» проиграли дома», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч 1/2 финала Кубка России «Динамо» — «Алания» состоится завтра, 10 мая. «Спартак» проведёт встречу с «Енисеем» 11 мая.