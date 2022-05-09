Клопп — о переходе Холанда в «Сити»: этот трансфер выводит всё на новый уровень

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возможном трансфере Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити».

«Когда я подписывал новый контракт, я понимал, что «Манчестер Сити» не перестанет развиваться. Поэтому нельзя сказать, что то, насколько счастлив «Ливерпуль», будет зависеть от «Манчестер Сити». Всё будет зависеть только от нас.

Если Эрлинг Холанд перейдёт в «Манчестер Сити», слабее эта команда точно не станет. Я знаю, что большинство сейчас начнёт говорить о деньгах, но этот трансфер выводит всё на новый уровень. Я бы хотел сформулировать это так», – приводит слова Клоппа Metro.

Ранее появилась информация, что нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд уже прошёл медицинское обследование перед трансфером в «Манчестер Сити». По сообщениям источников, официальное объявление о переходе норвежского форварда состоится на этой неделе.