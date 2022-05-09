«Барселона» интересуется полузащитником «Наполи» Фабианом Руисом

«Барселона» хочет приобрести полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса. Об этом сообщает AS.

По информации источника, сине-гранатовые готовят официальное предложение по трансферу 26-летнего испанского полузащитника.

Итальянский клуб готов расстаться со своим игроком за сумму, близкую к € 60 млн.

Фабиан Руис связан с клубом из Неаполя контрактом до лета 2023 года. В текущем сезоне он провёл за «Наполи» 37 матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает испанского полузащитника в € 55 млн.

Видеообзор матча 1/8 финала Кубка Италии «Наполи» — «Фиорентина» (2:5):

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