«Рома» одержала лишь одну победу в шести последних матчах во всех турнирах

Выездное поражение в матче 36-го тура Серии А с «Фиорентиной» (0:2) стало для «Ромы» вторым в последних шести матчах во всех турнирах. На этом отрезке подопечные Жозе Моуринью смогли победить только один раз.
В рамках Серии А «Рома» не побеждает уже четыре тура подряд. Последняя победа была одержана в матче 32-го тура Серии А с «Салернитаной» (2:1) 10 апреля. После этой игры «Рома» проиграла в чемпионате «Интеру» (1:3) и «Фиорентине» (0:2), а также сыграла вничью с «Наполи» (1:1) и «Болоньей» (1:1).
Победу на отрезке в шесть игр подопечные Моуринью смогли добыть только в ответном полуфинальном матче Лиги конференций с «Лестером» (1:0).
«Рома» 25 мая сыграет в финале Лиги конференций с «Фейеноордом».
После проигрыша «Фиорентине» команда сравнялась с ней в турнирной таблице Серии А. «Рома», «Аталанта» и «Фиорентина» набрали по 59 баллов и занимают места с шестого по восьмое.
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