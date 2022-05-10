Итальяно — о победе в матче с «Ромой»: «Фиорентина» хотела обрести ощущение стабильности

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно прокомментировал результат матча итальянской Серии А с «Ромой» (2:0).



«Нам нужны были эти очки, потому что в последнее время мы нелепо ошибались. Мы хотели обрести ощущение стабильности. Это был отличный сезон, и, если мы сохраним концентрацию, всем будет трудно нас обыграть. Это первый сезон для нашего проекта, который сильно отличается от того, что было ранее. Это путешествие, и некоторые взлёты и падения в таком случае естественны. Мы заложили фундамент.



Усталость, ментальная и физическая, сейчас есть у всех команд. Мы были недалеко от вершины с начала сезона и хотим там остаться. Кто совершит меньше ошибок, тот и займёт место под солнцем», — приводит слова Итальяно Football Italia со ссылкой на DAZN.

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