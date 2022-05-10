Игрок «Манчестер Сити» Грилиш высказался о чемпионской гонке в АПЛ в конце сезона

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш высказался о чемпионской гонке в АПЛ в конце сезона.
«Я люблю это. Я приехал сюда именно для этого, чтобы играть в этих больших матчах, и это то, что я хочу делать. Я хочу выигрывать медали, выигрывать титулы, поэтому я действительно наслаждаюсь. Я должен поблагодарить ребят, персонал и менеджера за то, что они приняли меня так желанно. Надеюсь, мы все сможем что-то выиграть. «Ливерпуль» — отличная команда, и я не думаю, что они снова оступятся, если честно. Мы должны держать мяч и идти и набирать как можно больше очков.
«Для меня Английская премьер-лига — лучшая лига в мире. В этих оставшихся играх может случиться все, что угодно, поэтому мы должны оставаться сильными и держать ногу на педали, — приводит слова Грилиша Manchester Evening News.
После 35 туров «Манчестер Сити» единолично возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 86 очков. «Ливерпуль», в свою очередь, занимает второе место, набрав 83 очка.
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