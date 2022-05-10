«МЮ» работает над переходом в команду помощника тен Хага

«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры по переходу в команду ассистента главного тренера «Аякса» Митчелла ван дер Гаага. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, английский клуб работает над деталями соглашения с 50-летним специалистом. Ранее сообщалось, что ван дер Гааг отказался от предложения возглавить «Аякс» и хочет последовать за Эриком тен Хагом в «Манчестер Юнайтед».

Ван дер Гаагу 50 лет, он закончил игровую карьеру в 2007 году в саудовском клубе «Ан-Наср». Также защитник выступал в составе португальского клуба «Маритиму», шотландского «Мотеруэлла». На родине ван дер Гаг играл за ПСВ, «НЕК», «Спарту» Роттердам и «Утрехт».



1 июня 2021 года ван дер Гааг был назначен ассистентом главного тренера «Аякса» тен Хага.