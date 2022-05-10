Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«МЮ» работает над переходом в команду помощника тен Хага

«МЮ» работает над переходом в команду помощника тен Хага
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры по переходу в команду ассистента главного тренера «Аякса» Митчелла ван дер Гаага. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, английский клуб работает над деталями соглашения с 50-летним специалистом. Ранее сообщалось, что ван дер Гааг отказался от предложения возглавить «Аякс» и хочет последовать за Эриком тен Хагом в «Манчестер Юнайтед».

Ван дер Гаагу 50 лет, он закончил игровую карьеру в 2007 году в саудовском клубе «Ан-Наср». Также защитник выступал в составе португальского клуба «Маритиму», шотландского «Мотеруэлла». На родине ван дер Гаг играл за ПСВ, «НЕК», «Спарту» Роттердам и «Утрехт».

1 июня 2021 года ван дер Гааг был назначен ассистентом главного тренера «Аякса» тен Хага.

7 больших проблем «Манчестер Юнайтед», которые предстоит решить Эрику тен Хагу 7 больших проблем «Манчестер Юнайтед», которые предстоит решить Эрику тен Хагу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022