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Погба может пойти на двукратное сокращение зарплаты ради перехода в «Ювентус»

Погба может пойти на двукратное сокращение зарплаты ради перехода в «Ювентус»
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Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба ради перехода в туринский «Ювентус» готов пойти на двукратное сокращение зарплаты. Об этом сообщает сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Отмечается, что в английском клубе полузащитник получает около € 15 млн в год, а «Ювентус» сможет предложить не более € 7-8 млн в год фиксированной зарплаты, а также бонусы. Дело в том, что в туринском клубе действует аналог «потолка зарплат», который установлен на этой сумме.

В нынешнем сезоне Поль Погба провёл за «Манчестер Юнайтед» 27 матчей во всех турнирах. Он забил один мяч и сделал девять результативных передач. Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник предположил, что Поль Погба уже сыграл свой последний матч за «красных дьяволов».

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