Лионель Месси станет туристическим лицом Саудовской Аравии
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси станет амбассадором Саудовской Аравии.
Аргентинский игрок вчера, 9 мая, прилетел в Саудовскую Аравию, чтобы посетить мероприятия, связанные с его презентацией в качестве туристического лица страны.
«Рад приветствовать Лионеля Месси в Саудовской Аравии. Мы воодушевлены, что вы познакомитесь с сокровищами Красного моря, посетите Jeddah Season и узнаете о нашей древней истории.
Это не первый визит Лионеля Месси в наше королевство, и он не станет последним!» — приводит слова министра туризма Саудовской Аравии Ахмеда Аль-Хатеба Arab News.
Jeddah Season – туристический фестиваль, который проходит в Саудовской Аравии с мая по июнь. В ходе него по всей стране состоится около 2800 мероприятий.
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