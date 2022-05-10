Лионель Месси станет туристическим лицом Саудовской Аравии

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси станет амбассадором Саудовской Аравии.

Аргентинский игрок вчера, 9 мая, прилетел в Саудовскую Аравию, чтобы посетить мероприятия, связанные с его презентацией в качестве туристического лица страны.

«Рад приветствовать Лионеля Месси в Саудовской Аравии. Мы воодушевлены, что вы познакомитесь с сокровищами Красного моря, посетите Jeddah Season и узнаете о нашей древней истории.

Это не первый визит Лионеля Месси в наше королевство, и он не станет последним!» — приводит слова министра туризма Саудовской Аравии Ахмеда Аль-Хатеба Arab News.

Jeddah Season – туристический фестиваль, который проходит в Саудовской Аравии с мая по июнь. В ходе него по всей стране состоится около 2800 мероприятий.