Канчельскис: у «Спартака» есть шанс выиграть Кубок, чтобы хоть как-то порадовать фанатов

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» (Москва) — «Енисей» (Красноярск).

«У «Спартака» есть шанс выиграть Кубок, чтобы хоть как-то порадовать своих болельщиков. «Спартак» занимает не то место, на котором находится. Они приложат все усилия, чтобы играть в финале и побеждать. Если они ещё и Кубок проиграют, болельщикам не понравится», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч 1/2 финала Кубка России «Спартак» — «Енисей» состоится завтра, 11 мая, в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. Победитель этого матча встретится в финале турнира с победителем пары «Динамо» — «Алания».