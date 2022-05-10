Липпи — о тренировке перед 1/2 ЧМ-2006: увидел шпионов и попросил игроков снять шорты

Бывший главный тренер сборной Италии Марчелло Липпи рассказал о забавном случае, который произошёл во время ЧМ-2006.
«Утром перед полуфинальным матчем с Германией мы тренировались недалеко от Дортмунда, и я увидел вспышки света, исходящие от деревьев, расположенных неподалёку. Я подумал, что какие-то фотографы-шпионы прячутся и пытаются получить какую-либо информацию о нашей тактике.
Итак, я рассказал об этом своим игрокам, попросил их всех встать спиной к деревьям и по моей команде наклониться и снять шорты.
Они сделали это, и мы все рассмеялись. Тот факт, что ни одна фотография не была опубликована, может говорить о том, что фотографов не было, но, по крайней мере, мы повеселились, что является неотъемлемым элементом команды-победителя. Одних только технических качеств недостаточно, если в команде нет гармонии», – приводит слова Липпи Tuttosport.
- 10 мая 2022
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